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«Милан» она выезде держал верх над «Фиорентиной» в серии А

Спорт

1:0 в пользу гостей

«Милан» она выезде держал верх над «Фиорентиной» в серии А
Логотип фтубольного клуба Милан

Флоренция, Италия, 12 мая 2019, 08:27 — REGNUM  Футбольный клуб «Милан» выиграл у команды «Фиорентина» в матче 36 — тура серии А итальянского чемпионата по футболу.

Игра проходила на поле флорентийского стадиона «Артемио Франки» завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече записал на свой счет немецкий хавбек «Милана» Хакан Чалханоглу, поразивший ворота соперника на 35-й минуте с подачи форварда Сусо.

Отметим, это вторая победа «Милана» подряд и по её итогам клуб, набрав 62 очка, занимает пятое место в турнирной таблице серии А итальянского футбольного чемпионата. Команду отделяет от четвертого места в чемпионате, позволяющего участвовать в Лиге чемпионов, только одно очко.

«Фиорентина», для которой серия без выигрышей составила теперь двенадцать игр подряд, с 40 очками на тринадцатой позиции.

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