«Сан-Хосе» выиграл у «Сент-Луиса» в первом матче серии

Сан-Хосе, США, , 08:17 — REGNUM Хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс» выиграл у хоккеистов «Сент-Луис Блюз» в первом матче финальной серии западной конференции НХЛ.

Встреча прошла на льду «Эс-Эй-Пи-центра» в Сан-Хосе и закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев.

В составе победителей голы на счету оформивших в матче дубли Логана Кутюра (4-я и 58-я минуты, последняя в пустые ворота) и Тимо Майера (31-я, 38-я), по одной шайбе забросили Джо Павелски (17-я при игре 5×3) и Кевин Лабанк (28-я).

У их оппонентов отличились Джейден Шварц (10-я), Райан О’Райли (29-я) и Тайлер Бозак (54-я)

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко записал на свой счет в матче одну результативную передачу.

Отметим, по итогам встречи «Сан-Хосе» ведет в финальной серии западной конференции НХЛ со счетом 1−0.