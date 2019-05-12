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Циципас обыграл Надаля и встретится в финале турнира в Мадриде с Джоковичем

Спорт

Греческий спортсмен переиграл испанца в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 3:6

Циципас обыграл Надаля и встретится в финале турнира в Мадриде с Джоковичем
Carine06
Стефанос Циципас

Мадрид, 12 мая 2019, 07:59 — REGNUM  Греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл представителя Испании Рафаэля Надаля в матче полуфинала на теннисном турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Греческий спортсмен обыграл испанца в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 34 минуты. За этот временной отрезок Циципас, являщийся девятой ракеткой мира, пять раз подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать шесть брейк-пойнтов. Надаль, который является номером два в мировом рейтинге, за это же время один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать пять брейк-пойнтов.

Счет личных встреч теннисистов по итогам матча стал 3−1 в пользу испанца.

Отметим, в финале турнира в Мадриде Стефанос Циципас сыграет со сербом Новаком Джоковичем, который является первой ракеткой мира.

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