Сборная Чехии разгромила Норвегию на ЧМ-2019

Братислава, , 07:41 — REGNUM Сборная команда Чехии по хоккею нанесла разгромное поражение норвежцам в матче группового этапа на чемпионате мира.

Игра проходила в Братиславе и закончилась со счетом 7:2 в пользу чешской команды.

Чехи уже в первом игровом отрезке трижды поразили ворота соперника: отличились оформивший в матче дубль защитник Филип Гронек (2-я и 7-я минуты) и форвард Михал Фролик (16-я в меньшинстве). В ответ норвежцам удалось только оно удачное взятие ворот чехов усилиями нападающего Тобиаса Линдстрёма (11-я в большинстве).

Во втором периоде чехи поразили безответно ворота соперника дважды: это сделали Фролик, оформивший этим дубль в игре (24-я в большинстве) и его партнер Михаил Ржепик (34-я).

В последнем игровом отрезке Сондре Ольден отыграл ещё одну шайбу в пользу Норвегии (41-я), однако затем Филип Хитил (42-я) и Доминик Кубалик (45-я) довели проигрыш сборной Норвегии до разгромного.

Отметим, следующую игру сборная Чехии проведет 16 мая со сборной командой России.

Читайте также: Сборная Финляндии обыграла Словакию с хет-триком Какко на ЧМ