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«Монако» упустил очки в матче с «Нимом» и находится вблизи зоны вылета

Спорт

1:0 в пользу хозяев

Ним, Франция, 12 мая 2019, 07:22 — REGNUM  Футбольный клуб «Монако» проиграл команде «Ним» в матче 36-го тура Лиги 1 французского чемпионата по футболу.

Игра, проходившая в Ниме на поле стадиона «Стад де Костьерес», закончилась с минимальным преимуществом в пользу хозяев — 1:0.

Автором единственного в матче мяча стал форвард «Нима» Рено Рипар, который поразил ворота соперника уже на 9-й минуте встречи.

Российский защитник «Монако» Алексей Головин вышел на поле в стартовом составе и провел на нем всю игру, успев за это время заработать желтую карточку.

Отметим, по итогам матча клуб «Монако» так и остался на предпоследнем, семнадцатом месте турнирной таблицы Лиги 1. Строчкой ниже располагается команда «Кан» с таким же количеством очков, которую «Монако» опережает по дополнительным показателям, и которая находится в зоне вылета из Лиги. «Ним» с 52 очками на восьмой позиции.

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Футбол
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