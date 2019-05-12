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Сборная Финляндии обыграла Словакию с хет-триком Какко на ЧМ

Спорт

4:2 в пользу финнов

Братислава, 12 мая 2019, 07:23 — REGNUM  Мужская сборная команда Финляндии по хоккею победила сборную Словакии в матче группового этапа на чемпионате мира в Словакии.

Встреча прошла в Кошице и завершилась со счетом 4:2 в пользу финнов.

До третьего периода команды играли на равных и к его началу счет в матче установился ничейный счет 2:2. У словаков отличились защитники Эрик Чернак (11-я минута) и Мартин Маринич (40-я). У финнов шайбы на счету защитника Петтери Линдбома (15-я в большинстве) и форварда Каапо Какко (17-я).

В третьем же периоде хоккейная удача была целиком на стороне финнов и Какко снова дважды поразил ворота словаков (50-я, 60-я), оформив в мачте хет-трик и принеся этим своей команде победу.

Также на 35-й минуте игры игровую площадку был вынужден покинуть защитник команды Словакии Марек Дялога после того как ему в лицо попала шайба и хоккеисту потребовалась медицинская помощь.

Отметим, в следующем туре чемпионата сборная Финляндии сыграет с командой США, а сборная Словакии проведет матч со сборной Канады

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