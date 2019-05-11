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«Краснодар» разгромил «Енисей» в матче РПЛ

Спорт

4:0 в пользу гостей

Красноярск, 11 мая 2019, 16:22 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» нанес разгромное поражение команде красноярской «Енисей» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила на поле красноярского стадиона «Центральный» и закончилась разгромом хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей голами отличились шведский хавбек «Краснодара» Виктор Классон (31-я минута), полузащитник Юрий Газинский (36-я), форвард Иван Игнатьев (78-я) и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов (87-я).

Отметим, по итогам игры «Краснодар» упрочил свое третье место в турнирной таблице чемпионата РПЛ с 50 очками в активе. «Енисей» с 19 очками на последнем, девятнадцатом месте.

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Футбол
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