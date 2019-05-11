«Краснодар» разгромил «Енисей» в матче РПЛ

Красноярск, , 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» нанес разгромное поражение команде красноярской «Енисей» в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила на поле красноярского стадиона «Центральный» и закончилась разгромом хозяев со счетом 4:0.

В составе победителей голами отличились шведский хавбек «Краснодара» Виктор Классон (31-я минута), полузащитник Юрий Газинский (36-я), форвард Иван Игнатьев (78-я) и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов (87-я).

Отметим, по итогам игры «Краснодар» упрочил свое третье место в турнирной таблице чемпионата РПЛ с 50 очками в активе. «Енисей» с 19 очками на последнем, девятнадцатом месте.