«Зенит-2» обыграл «Мордовию» в ФНЛ

Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит-2» одержал верх над саранской командой «Мордовия» в матче 36-го тура футбольной национальной лиги России.

Встреча прошла на поле санкт-петербургского стадиона «Петровский МСА» и закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Забитых мячей пришлось ждать до второй половины второго периода, когда футболисты «Зенита-2» забили 3 мяча в течение 9 минут игры. Отличились форвард Михаил Маркин (71-я минута), защитник Данила Прохин (78-я) и хавбек Сергей Иванов (80-я).

На все это «Мордовия» смогла ответить единственным «голом престижа» в исполнении полузащитника Дениса Соболева на 84-й минуте встречи.

Отметим, по итогам игры «Зенит-2» набрал 25 очков, что позволило ему подняться на предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ. «Мордовия» с 44 очкам на тринадцатой строчке.