«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата»

Грозный, , 15:54 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к иранскому защитнику грозненской команды «Ахмат» Миладу Мохаммади, сообщает 11 мая Tasnim News Agency.

По данным агентства, 25-летний иранец может перейти в «Спартак» уже этим летом, когда он перейдет в статус свободного агента.

Также известно, что ранее футболистом интересовались такие клуба как «Фулхэм», «Бристоль Сити» и санкт-петербургский «Зенит».

Отметим, в нынешнем сезоне Милад Мохаммади сыграл за «Ахмат» в 27 мачтах и отметился в них 1 голом и 1 результативной передачей. Также футболист сыграл 25 матчей за национальную сборную команду Ирана.