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«Спартак» заинтересовался защитником «Ахмата»

Спорт

Летом футболист перейдет в статус свободного агента

Грозный, 11 мая 2019, 15:54 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Спартак» проявляет интерес к иранскому защитнику грозненской команды «Ахмат» Миладу Мохаммади, сообщает 11 мая Tasnim News Agency.

По данным агентства, 25-летний иранец может перейти в «Спартак» уже этим летом, когда он перейдет в статус свободного агента.

Также известно, что ранее футболистом интересовались такие клуба как «Фулхэм», «Бристоль Сити» и санкт-петербургский «Зенит».

Отметим, в нынешнем сезоне Милад Мохаммади сыграл за «Ахмат» в 27 мачтах и отметился в них 1 голом и 1 результативной передачей. Также футболист сыграл 25 матчей за национальную сборную команду Ирана.

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Футбол
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