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Борцы из Таджикистана завоевали четыре медали на турнире в Узбекистане

Спорт

В весовой категории до 72 кг золотую медаль Таджикистану принес Муслихиддин Уроков

Душанбе, 11 мая 2019, 15:53 — REGNUM  Спортсмены из Таджикистана завоевали одну золотую и три бронзовые медали на международном турнире по греко-римской борьбе в Узбекистане, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета Таджикистана.

В весовой категории до 72 кг золотую медаль Таджикистану принес Муслихиддин Уроков. Бронзовые медали завоевали Ислом Мазитов (60 кг), Мубинджон Ахмедов (67 кг) и Мирзоамин Сафаров (97 кг).

Отметим, международный турнир по греко-римской борьбе памяти борца Джамшеда Хафизова прошел с 6 по 8 мая в Бухаре. В соревнованиях приняли борца десяти весовых категорий из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

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