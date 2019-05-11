Сборная Швеции ожидает приезда форварда Ландескога

Братислава, , 15:43 — REGNUM Мужская хоккейная шведская сборная рассчитывает на приезд на чемпионат мира 2019 года форварда хоккейного клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога, сообщает 11 мая HockeyNews.se.

При этом известно, что сам 26-летний хоккеист ещё не дал определенного ответа на приглашение его в состав национальной сборной.

Отметим, Габриэль Ландеског сыграл в регулярном чемпионате НХЛ прошедшего сезона 76 матчей и набрал в них 75 (34 шайбы + 41 результативная передача) очков с 51 минутой штрафа. В 12 играх плей-офф набрал 9 (4 шайбы + 5 результативных передач) очков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сборная команда Швеции по хоккею, являющаяся действующим чемпионом мира, уступила сборной Чехии в первом матче группового этапа на чемпионате мира.

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