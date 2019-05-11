«Ротор» одержал верх над «Тюменью» в матче ФНЛ

Волгоград, , 15:13 — REGNUM Футбольный волгоградский клуб «Ротор» обыграл команду «Тюмень» в матче 36-го тура национальной футбольной лиги России (ФНЛ).

Игра прошла на поле «Волгоград Арены» и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт на 31-й минуте после точного удара защитника «Ротора» Павла Шакурова. До перерыва гостям удалось счет сравнять, путем удачно реализованного одиннадцатиметрового удара, назначенного в ворота «Ротора, и выполненного хавбеком «Тюмени» Мухаммадом Султоновым (40-я).

В втором тайме «Ротор» снова вышел вперед на 73-й минуте после мяча защитника Антона Пискунова, который таким образом поставил в матче точку.

Отметим, по итогам встречи «Ротор», у которого данная победа прервала серию без выигрышей из 4 матчей подряд, с 50 очками находится на девятом месте турнирной таблицы ФНЛ. «Тюмень» с 24 очками в активе находится на предпоследней, девятнадцатой строчке.