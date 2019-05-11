Ворота сборной России в мачте с Австрией будет защищать Георгиев

Братислава, , 14:34 — REGNUM В воротах мужской сборной России по хоккею на матче с командой Австрии будет стоять голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, об этом рассказал главный тренер российской команды Илья воробьев. Его слова приводит 11 мая championat.com.

Георгиев сыграет в матче с Австрией»,

— заявил Воробьев в ответ на вопрос об основном голкипере сборной России на второй матч чемпионата мира в Братиславе.

Отметим, в матче между сборными России и Норвегии, который закончился со счетом 5:2 в пользу российской команды, ворота сборной России защищал голкипер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтинг» Андрей Василевский.

Напомним, в прошедшем сезоне Александр Георгиев сыграл в регулярном чемпионате НХЛ в 33 матчах за свой клуб и выиграл в 14 из них. Он отражал 91,4% бросков и пропускал в среднем 2,91 шайбы за игру. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» не попал в плей-офф чемпионата НХЛ по итогам регулярного сезона.