Суббота, 11 Мая 2019 года
14:56:55 МСК

«Барселона» может купить вратаря «Бетиса» Лопеса

Спорт

Лопес должен заменить второго голкипера Силлессена в команде

Севилья, Испания, 11 мая 2019, 14:24 — REGNUM  Голкипер испанского футбольного клуба «Бетис» Пау Лопес может сменить свой текущий клуб на команду «Барселона», сообщает 11 мая Estadio Deportivo.

По данным издания, 24-летний испанец нужен «Барселоне» в качестве второго вратаря, так как являющийся таковым в настоящее время голландец Яспер Силлессен покинет команду летом.

Также сообщается, что сумма трансфера за Лопеса составит 35 млн евро и что о его переходе официально объявят после финала Кубка Испании, который состоится 25 мая.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что голландский голкипер клуба «Барселона» Яспер Силлессен покинет свой клуб по окончании нынешнего сезона из-за нехватки игрового времени и перейдет в команду «Бенфика» из Лиссабона.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить