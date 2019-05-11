ЧМ-2019: Дубль 18-летнего Какко принёс финнам победу над Канадой

Кошице, Словакия, , 13:54 — REGNUM 10 мая в рамках первого игрового дня мирового первенства, проходящего в этом в двух словацких городах Кошице и Братиславе, сборная Финляндии оказалась сильнее многократных чемпионов мира сборной Канады. Отличительным игроком матча стал 18-летний финн Каапо Какко, на счет которого были записаны сразу две шайбы, одна из них стала первой для всего чемпионата.

Первый яркий момент матча случился на седьмой минуте, когда финны разыграли завораживающую контратаку. Тони Раяла, получив шайбу от Артту Иломяки, не глядя, отпасовал на Каапо Какко, который оторвался от преследователей в лице защитников канадской сборной и реализовал «рандеву» с вратарём — 1:0, зрители на «Стил-Арене» в Кошице увидели первый гол чемпионата.

Тем временем, канадцы не стали прогибаться под натиском соперника, напротив, североамериканцы вынудили финского защитника Хенри Йокихарью сыграть против правил, заработав в свою пользу численное большинство. Завладев преимуществом в численном соотношении сторон, канадцы без проблем закрепились в зоне соперника и уже на первой минуте игры в большинстве смогли сравнять счёт на табло. Джонатан Маршессо точно бросил от правого круга вбрасывания, принеся результативные баллы Марку Стоуну и защитнику Ши Теодору — 1:1.

Во второй 20-минутке победителя периода определить не удалось, команды были равны в своей игре, а голкиперам удалось сохранить счёт таким, каким он был по окончанию первого тайма.

Третий заключительный период в качестве победителя закончила команда сборной Финляндии, благодаря двум безответным голам в ворота соперника. Сперва, за три минуты до конца основного времени матча в рамках численного большинства финны установили минимальное преимущество в одну шайбу, благодаря растерянности канадских защитников. Артту Иломяки оказался свободным от натиска соперника прямо перед воротами канадцев, что помогло ему замкнуть передачу Тони Раялы — 2:1. Под занавес встречи тренерский штаб сборной Канады принял решение снять вратаря в пользу шестого полевого игрока, оставив свои ворота пустыми. За 40 с лишним секунд Каапо Какко в одиночку вырвался к пустым воротам соперника и уверенно бросил по центру — 3:1. Финны оставляют канадцев без набранных очков в первом матче мирового первенства.