ЧМ-2019: Россия одолела сборную Норвегии в матче открытии первенства

Братислава, , 13:52 — REGNUM 10 мая в рамках первого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в этом году в Словакии, сборная России одержала ожидаемую победу над аутсайдером турнира сборной Норвегии. Россияне набрали первые очки на турнире и закрепились на первой строчке турнирной таблицы группы Б. В свою очередь, потомки викингов, несмотря на поражение, заставили понервничать российского голкипера Андрея Васильевского, пригрозив, тем самым, остальным командам-участникам турнира своим бойким характером в борьбе за место в плей-офф. Матч прошёл на стадионе имени Ондрей Непелы в Братиславе.

Начало встречи было ожидаемым — россияне не давали спуску викингам, напрягая их опасными атаками, что провоцировало игроков норвежской сборной на нарушения правил игры. Таким образом, уже на восьмой минуте матча Матис Олимб ведётся на уловку российских игроков, получив в наказание две минуты штрафа на скамейке штрафников в специальном закрытом боксе.

Как только решение судьи по поступку Матиса Олимба вступило в силу, незамедлительно последовали решительные действия от отечественных нападающих. Через двенадцать секунд, после полученного преимущества в численном отношении игроков на льду, Евгений Дадонов открыл счёт на табло, реализовав безупречную передачу Евгения Малкина — 1:0. Трое защитников сборной Норвегии упустили невысокого россиянина в маленьком квадрате 5 на 5 метров, что сыграло ключевую роль в пропущенном голе.

Затем, в концовке периода россияне проявили себя во всей красе, разыграв неостановимую для соперника комбинацию, которая на раз и два уложила голкипера Хенрика Хёйкеланна на лёд. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, выжидая момент для передачи, не встретил сопротивления соперника на фланге, после чего шайба последовала действующему обладателю Кубка Гагарина в составе «ЦСКА» Михаилу Григоренко. Армеец в одно касание отправил шайбу в сторону ворот, но специально низом, чтобы набегающий в то место Артём Анисимов смог без трудностей принять передачу. Центрфорварду «Чикаго» оставалось лишь обогнуть вратаря и забросить шайбу в пустые ворота, что он безупречно продемонстрировал тысячи зрителям у экранов телевизоров и болельщикам на трибунах — 2:0.

Вторая 20-минутка прошла в аналогичном темпе. Норвежцы снова были невнимательны и легкомысленны, привезя в свои ворота две безответные шайбы. Сперва, удаление Маттиаса Нёрстебё помогло лучшему бомбардиру чемпионата НХЛ в этом сезоне Никите Кучерову увеличить преимущество россиян в счете. Отсутсвие одного игра на льду сильно сказалось на игре скандинавцев, защитники все теснее и теснее становились к воротам, мешая своему же вратарю, чем воспользовался 86-й номер нашей сборной. Никита загнал защитников поближе к вратарю и бросил в дальний, невидимый для голкипера угол — 3:0. Через минуту с лишним Микаэль Хага привёз своей команде уже третье численное меньшинство в этом матче, и снова сборная России раскрыла очередную брешь в обороне соперника. Евгений Дадонов записал на свой счёт второй балл. Форвард «Флориды» отличился идентичной первому голу шайбой, поменялись лишь только фланги, с которых россиянин распечатал ворота соперника — 4:0. Малкин, благодаря своей передаче, снова вершит на чужой половине льда.

Третий период стал неудачным для российской сборной. Расслабившись в последнем пятиминутном отрезке, подопечные Ильи Воробьева дважды пропустили в самой концовке периода, после гола на первых секундах периода в исполнении Никиты Гусева. Андрей Василевский был одним из лучших на льду в этой игре, а капитан сборной Илья Ковальчук и вовсе назвал его лучшим, но от двух пропущенных шайб вратаря спасти не получилось. Расслабившиеся защитники упустили несколько опасных контратак соперника, благодаря чему победу России в этом матче стало сложно называть разгромной. Первый гол скандинавцев случился за 4 минуты до финальной сирены, Ольсен мастерски замкнул передачу Райшенберга, проскользнув мимо мечтающих защитников — 5:1. А через минуту Юнас Холёс напомнил российским болельщикам о тех временах, когда он возглавлял оборону ярославского «Локомотива», мощно бросив шайбу от синей линии, к чему ни Гавриков, ни Василевский готовыми не были — 5:2. Россияне одерживают первую на турнире победу.