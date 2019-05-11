Суббота, 11 Мая 2019 года
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СМИ: Дибала может перейти из «Ювентуса» в «Баварию»

Спорт

Рыночная трансферная стоимость игрока оценивается в 100 млн евро

Турин, Италия, 11 мая 2019, 13:52 — REGNUM  Аргентинский форвард туринского футбольного клуба «Ювентус» Пауло Дибала может перейти в чемпионат немецкой Бундеслиги, сообщает 11 мая Calciomercato.

По данным издания, 25-летним футболистом заинтересовалась мюнхенская команда «Бавария» и её скауты будут присутствовать на матче 36-го тура серии А итальянского чемпионата между клубами «Ювентус» и «Рома».

Также сообщается, что по итогам этого просмотра представители «Баварии» могут начать переговоры о трансфере игрока сразу на следующий после матча день.

Отметим, в этом сезоне Пауло Дибала сыграл за «Ювентус» в 39 матчах и отметился в них 10 мячами и 6 результативными передачами. Его рыночная трансферная стоимость оценивается в 100 млн евро.

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Футбол
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