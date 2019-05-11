Хавбек Андер Эррера покинет клуб «Манчестер Юнайтед» в конце сезона

Манчестер, Великобритания, , 13:37 — REGNUM Испанский полузащитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера покинет свой нынешний клуб по окончании текущего сезона, сообщает 11 мая официальный Twitter команды.

В сообщении «МЮ» выложен видеоролик, в котором футболист прощается с клубом. В видео запечатлены лучшие игровые моменты с участием футболиста, моменты его награждения и чествований его болельщиками клуба.

«Благодарю за пять удивительных лет!», — говорит футболист в финале ролика.

Отметим, 29-летний игрок, с которым клуб не будет продлевать рассчитанный до конца июля контракт, уйдет из команды в статусе свободного агента.

Напомним, футболист пришел в «МЮ» в 2014 года и в общей сложности провел за клуб 189 матчей, в которых забил двадцать мячей. Кроме этого, в составе команды завоевал национальный кубок Англии, Кубок лиги и Суперкубок, а также выиграл Лигу Европы.