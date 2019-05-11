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«Луч» переиграл всухую «Спартак-2» в ФНЛ

Спорт

2:0 в пользу хозяев

Владивосток, 11 мая 2019, 13:33 — REGNUM  Владивостокский футбольный клуб «Луч» обыграл всухую московскую команду «Спартак-2» в матче 36-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра прошла во Владивостоке на поле стадиона «Динамо» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый тайм прошел без удачных взятий ворот. Во втором, на 53-й минуте встречи, форвард хозяев Руслан Гордиенко открыл счет в игре. Затем, на 74-й минуте, его одноклубник нападающий Илья Визнович удвоил счет и преимущество своей команды, и этим поставил точку в матче.

Отметим, этой победой «Луч прервал свою безвыигрышную серию из 12 игр подряд и находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ с 44 очками. «Спартак-2» с 45 очками на двенадцатой позиции.

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Футбол
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