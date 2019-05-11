«Луч» переиграл всухую «Спартак-2» в ФНЛ

Владивосток, , 13:33 — REGNUM Владивостокский футбольный клуб «Луч» обыграл всухую московскую команду «Спартак-2» в матче 36-го тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра прошла во Владивостоке на поле стадиона «Динамо» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый тайм прошел без удачных взятий ворот. Во втором, на 53-й минуте встречи, форвард хозяев Руслан Гордиенко открыл счет в игре. Затем, на 74-й минуте, его одноклубник нападающий Илья Визнович удвоил счет и преимущество своей команды, и этим поставил точку в матче.

Отметим, этой победой «Луч прервал свою безвыигрышную серию из 12 игр подряд и находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ с 44 очками. «Спартак-2» с 45 очками на двенадцатой позиции.