СМИ: «Ювентус» может сделать Почеттино новым главным тренером

Турин, Италия, , 12:53 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» намерен пригласить на пост главного тренера наставника лондонской команды «Тоттенхэм Спур» Маурисио Почеттино, сообщает 11 мая Corriere dello Sport.

Согласно информации источника, Почеттино рассматривается в качестве одной из кандидатур на замену нынешнему главному тренеру «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который, возможно, уйдет из команды по окончании нынешнего сезона. Ещё одним кандидатом на эту должность туринский клуб считает нынешнего главного тренера сборной Франции по футболу Дидье Дишама.

При этом, как сообщает издание, сам Аллегри уже дал предварительное согласие на работу в «Ювентусе», если его годовой оклад в команде будет составлять 20 млн евро.

Напомним, Маурисио Почеттино пришел в команду «Тоттенхэм» в сезоне 2014/15 и под его руководством клуб за 4 года так и не смог завоевать ни одного трофея. В нынешнем сезоне команда вышла в финал Лиги чемпионов, где им предстоит встреча с командой «Ливерпуль».