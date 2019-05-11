Суббота, 11 Мая 2019 года
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Защитник «Ак Барса» перешел в «Авангард»

Спорт

Соглашение с игроком рассчитано на два сезона

Омск, 11 мая 2019, 12:45 — REGNUM  Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Роман Манухов перешел в состав омской команды «Авангард», сообщает 11 мая официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Также известно, что 25-летний игрок принял квалификационное предложение омского клуба и что оно рассчитано сроком на два сезона.

Отметим, в прошедшем сезоне Роман Манухов сыграл в 19 матчах за «Ак Барс» и смог набрать в них 6 (шайба + 5 результативных передач) очков при восьми минутах штрафа. Также принял участие в одной игре в плей-офф и не отметился в ней никакими результативными действиями.

Напомним, клуб «Ак Барс» выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина прошедшего сезона, потерпев поражение от «Авангарда».

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