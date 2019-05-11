Тренер Тибидо готов начать переговоры с «Лос-Анджелес Лейкерс»

Лос-Анджелес, США, , 12:30 — REGNUM Бывший главный тренер баскетбольных команд «Чикаго Буллз» и «Миннесота Тимбервулвз» Том Тибидо заявил, что он готов начать переговоры с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» о возможности сотрудничества. Слова специалиста приводит 11 мая в своем Twiter радиошоу Golic and Wingo.

«Ничего не слышал от «Лейкерс»,

— заявил Том Тибидо, отметив при этом, что он открыт для любых возможностей, отвечая на вопрос о возможности своего сотрудничества с командой.

Отметим, при этом ранее основным кандидатом на пост нового главного наставника «Лейкерс» называли бывшего главного тренера команды «Кливленд Кавальерс» Тайрона Лю, однако стороны так и не смогли договориться об условиях контакта.

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