СМИ: «Барселона» может купить у «Аякса» сразу трех игроков

Барселона, Испания, , 11:43 — REGNUM Футбольный испанский клуб «Барселона» может принять в свой состав сразу трех футболистов амстердамской команды «Аякс», сообщает 11 мая El Mundo Deportivo.

Согласно данным источника, каталонский клуб заинтересовался хавбеком «Аякса» Донни ван де Беком и его переход в состав «Барселоны» возможен уже этим летом.

Также каталонский клуб уже согласовал условия трансфера за 75 млн евро ещё одного полузащитника амстердамской команды Френки де Йонга и в настоящее время ведет переговоры с «Аяксом» по поводу ещё одного футболиста — защитника Матейса де Лигта.

Ввиду того, что рыночная стоимость де Лигта оценивается в 70 млн евро, а ван де Бека — в 25 млн, общая сумма за трансфер трех игроков «Аякса» составит для «Барселоны» 170 млн евро.

Отметим, в этом сезоне Донни ван де Бек сыграл за «Аякс» в 55 матчах и отметился в них 15 мячами и 12 результативными передачами.