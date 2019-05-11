Форвард Пьянов перешел из «Амура» в «Авангард»

Хабаровск, , 11:28 — REGNUM Нападающий хабаровского хоккейного клуба «Амур» Валентин Пьянов сменил свой клуб на омский «Аванград», сообщает 11 мая официальный сайт «Амура».

Также сообщается, что хоккеист обменен в омскую команду за денежную компенсацию.

27-летний игрок провел в «Амуре» один сезон и участвовал в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 27 (6 шайб + 21 результативная передача) очков при 20 минутах штрафного времени.

Отметим, Валентин Пьянов играет за «Авангард» почти всю свою игровую карьеру, сыграв один сезон за тольяттинскую «Ладу» и ещё один — за хабаровский «Амур».