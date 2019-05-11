Суббота, 11 Мая 2019 года
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Форвард Пьянов перешел из «Амура» в «Авангард»

Спорт

Хоккеиста обменяли на денежную компенсацию

Хабаровск, 11 мая 2019, 11:28 — REGNUM  Нападающий хабаровского хоккейного клуба «Амур» Валентин Пьянов сменил свой клуб на омский «Аванград», сообщает 11 мая официальный сайт «Амура».

Также сообщается, что хоккеист обменен в омскую команду за денежную компенсацию.

27-летний игрок провел в «Амуре» один сезон и участвовал в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 27 (6 шайб + 21 результативная передача) очков при 20 минутах штрафного времени.

Отметим, Валентин Пьянов играет за «Авангард» почти всю свою игровую карьеру, сыграв один сезон за тольяттинскую «Ладу» и ещё один — за хабаровский «Амур».

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Хоккей
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