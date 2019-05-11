«Барыс» заключил новые соглашения с Дицем и Волком

Нур-Султан, , 10:55 — REGNUM Канадские хоккеисты казахского клуба КХЛ «Барыс» нападающий Кёртис Волк и защитник Дарренц Дитц заключили со своей командой новые соглашения, сообщает 11 мая пресс-служба лиги.

По данным пресс-службы, Кёртис Волк подписал двухлетний контракт, приняв квалификационное соглашение «Барыса», а Дарен Дитц — контракт, действующий до конца сезона 2021/22.

Отметим, 25-летний Даррен Дитц сыграл в прошедшем сезоне за «Барыс» в 62 матчах и набрал в них 53 (15 шайб + 15 шайб + 8 результативных передач) очков, при 59 минутах штрафа. В плей-офф Кубка Гагарина набрал 6 (3 шайбы + 3 голевые передачи) очков.

Напомним, 26-летний Кёртис Волк сыграл за клуб в 50 матчах и набрал в ни 27 (9 шайб + 18 результативных передач) очков при 32 минутах штрафа. В 12 матчах плей-офф набрал три (шайба + 2 голевые передачи) очка.