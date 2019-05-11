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Казахстан уступил Португалии в турнире по пляжному футболу

Спорт

Игра завершилась со счетом 10:2

Мадрид, 11 мая 2019, 10:54 — REGNUM  Сборная Казахстана по пляжному футболу уступила команде Португалии в квалификации Мировых пляжных игр в Испании, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Игра завершилась со счетом 10:2. В составе казахстанской команды дважды отличился Игорь Демешко. Казахстан также уступил сборной Германии в борьбе за 9−16 места. Матч завершился со счетом 2:4.

Напомним, 10 мая сборная России по пляжному футболу в одной четвертой финала обыграла команду Украины со счетом 7:2 и получила право участвовать во Всемирных пляжных играх.

Отметим, первые Всемирные пляжные игры пройдут с 10 по 15 октября 2019 года с Сан-Диего (США). Решение о проведении игр в США было принято 30 октября 2015 года.

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Пляжный футбол
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