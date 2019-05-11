«Даллас» намерен заключить новые соглашения с Линделлом и Цуккарелло

Даллас, США, , 10:55 — REGNUM Хоккейный клуб НХЛ «Даллас Старз» собирается заключить новые соглашения со своими игроками финским защитником Эсой Линделлом и норвежским форвардом Матсом Цуккарелло, сообщил генеральный менеджер техасского клуба Джим Нил. Его слова приводит 11 мая официальный сайт НХЛ.

По словам Нила, 31-летний Цукарелло восстановился к плей-офф, что было для команды очень важно, также хоккеист внес огромный вклад в успех «Далласа» тем, что вписался в состав.

«Хотим, чтобы он остался в команде»,

— заявил генеральный менеджер «Далласа».

Также Джим Нил отметил, что в команде связывают с кандидатурой 21-летнего Линделла будущее и потому намерены продлит контракт, начав переговоры немедленно.

«Надеюсь, договор будет долгосрочным»,

— заключил Джим Нил.

Отметим, летом нынешнего года Матс Цуккарелло может выйти на рынок в статусе свободного агента, а Эса Линделл станет частично ограниченным агентом.