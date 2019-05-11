СМИ: «Ювентус» и «Арсенал» поборются за защитника «Барселоны» Умтити

Барселона, Испания, , 10:02 — REGNUM Французский защитник футбольного испанского клуба «Барселона» Самюэль Умтити попал в сферу интересов сразу двух команд, сообщает 11 мая Sport.es.

За него готовы бороться туринский «Ювентус» и лондонский «Арсенал».

При этом сам футболист не хотел бы менять клубную прописку, однако ранее «Барселона» составила список из 10 футболистов, которые покину команду нынешним летом, и его фамилия также присутствует в нем.

25-летний игрок был вынужден пропустить часть сезона по причине травмы плеча. При этом он выбрал консервативное лечение вместо хирургической операции и потому его восстановление затянулось.

Отметим, в этом сезоне Умтити сыграл за свой клуб в 14 матчах и отметился в них одной результативной передачей.