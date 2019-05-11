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Шунич: если поступит предложение от «Динамо», буду рад

Спорт

В противном случае, считает игрок, есть другие команды

Москва, 11 мая 2019, 09:31 — REGNUM  Боснийский защитник московского футбольного «Динамо» Тони Шунич пока не получил от своей команды предложения о заключении нового соглашения.

«Пока никаких новостей по поводу моего контракта нет. Если предложение от «Динамо» поступит, я буду рад»,

— заявил футболист, его слова приводят «Известия».

Также игрок отметил, что в противном случае есть другие команды и его жизнь на этом не заканчивается.

Кроме этого, Шунич отказался говорить о возможных предложениях ему со стороны других клубов по причине того, что московской команде предстоит ещё два матча в рамках российского чемпионата по футболу.

Отметим, 30-летний Тони Шунич перешел в московское «Динамо» в 2017 году из немецкого клуба «Штутгарт». В этом сезоне футболист сыграл за клуб в 27 матчах и отметился в них одним мячом.

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Футбол
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