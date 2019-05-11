Суббота, 11 Мая 2019 года
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Цицапас переиграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Мадриде

Спорт

Грек обыграл соперника в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:2

Цицапас переиграл Зверева и вышел в полуфинал турнира в Мадриде
JC
Стефанос Циципас

Мадрид, 11 мая 2019, 09:25 — REGNUM  Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл немца Александра Зверева в четвертьфинальном матче теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Грек обыграл соперника в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут. За это время Циципас 4 раза подал навылет, 2 раза ошибся при подаче и смог реализовать 3 из 8 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время восемь раз подал навылет, четыре раза ошибся при подаче и реализовал один брей-пойнт.

После этой победы счет личных встреч стал 2−1 в пользу Циципаса.

В полуфинале турнира в Мадриде греческий теннисист сыграет с победителем противостояния между испанцем Рафаэлем Надалем и представителем Швейцарии Стэном Вавринкой.

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