Суббота, 11 Мая 2019 года
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СМИ: «Бенфика» намерена приобрести вратаря «Барселоны»

Спорт

Игроку не хватает игровой практики в его нынешнем клубе

Барселона, Испания, 11 мая 2019, 09:05 — REGNUM  Голландский голкипер футбольного клуба «Барселона» Яспер Силлессен может сменить свой клуб в ближайшее время, сообщает 11 мая A Bola.

Согласно данным источника, 30-летний голландец попал в сферу интересов португальской команды «Бенфика». При этом в лиссабонском клубе планируют освободить место для Силлессена, уволив или отдав в аренду бельгийца Миле Свилара.

Сам футболист заявил о своем намерении покинуть «Барселону» ввиду того, что ему там не хватает игровой практики.

Отметим, голкипер перешел в состав «Барселоны» в 2017 годы из амстердамского клуба «Аякс», сумма его трансфера составила 13 млн евро. В этом сезоне Силлессен сыграл за клуб в семи матчах и пропустил в них семь мячей.

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Футбол
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