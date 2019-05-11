СМИ: «Бенфика» намерена приобрести вратаря «Барселоны»

Барселона, Испания, , 09:05 — REGNUM Голландский голкипер футбольного клуба «Барселона» Яспер Силлессен может сменить свой клуб в ближайшее время, сообщает 11 мая A Bola.

Согласно данным источника, 30-летний голландец попал в сферу интересов португальской команды «Бенфика». При этом в лиссабонском клубе планируют освободить место для Силлессена, уволив или отдав в аренду бельгийца Миле Свилара.

Сам футболист заявил о своем намерении покинуть «Барселону» ввиду того, что ему там не хватает игровой практики.

Отметим, голкипер перешел в состав «Барселоны» в 2017 годы из амстердамского клуба «Аякс», сумма его трансфера составила 13 млн евро. В этом сезоне Силлессен сыграл за клуб в семи матчах и пропустил в них семь мячей.