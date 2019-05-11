Мохаммед Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в апреле

Ливерпуль, Великобритания, , 08:41 — REGNUM Египетский нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах признан лучшим игроком команды в апреле, сообщает 11 мая пресс-служба команды.

Футболист провел в апреле 6 матчей и отметился в них пятью голами, забив по одному мячу клубам «Саутгемптон», «Кардифф», «Челси», «Порту» и «Хаддерсфилд».

"Это был отличный месяц для всех нас, важные игры, мы выиграли их все, очень рад этому»,

— приводит пресс-служба слова Салаха.

Также египтянин отметил, что теперь «Ливерпуль» ждет игра последнего тура в английской Премьер-лиге (АПЛ) и финал Лиги чемпионов и это самое важное для команды.

Отметим, в нынешнем сезоне Мохаммед Салах сыграл за «Ливерпуль» в 50 матчах и отметился в них 26 голами и 13 голевыми передачами.

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