СМИ: Фергюссон и Серроне могут провести бой на турнире UFC 238

Лас-Вегас, США, , 08:27 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Фергюсон может провести бой со своим соотечественником Дональдом Серроне 8 июня в рамках турнира UFC 238 в Чикаго, сообщает 11 мая ESPN.

По данным источника, несмотря на то, что контракты бойцами ещё не подписаны, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уже согласовало все его детали.

Отметим, Тони Фергюссон является бывшим временным чемпионом UFC в легком весе и свой последний бой в октябре 2018 года с Энтони Петтисом он выиграл. Однако после этого у спортсмена начались серьезные психические проблемы из-за чего его супруге даже пришлось вызывать полицию.

Напомним, Дональд Серроне провел свой последний бой 5 мая и победил в нем своего соотечественника Эла Яквинту единогласным решением судей. В его активе 36 побед и 11 поражений в ММА.