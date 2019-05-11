Сборная Словакии разгромила команду США на ЧМ-2019

Братислава, , 08:08 — REGNUM Мужская хоккейная сборная Словакии нанесла поражение с разгромным счетом звездной команде США в мачте первого раунда группового этапа на чемпионате мира 2019 года, проходящем в Братиславе.

Игра закончилась со счетом 4:1 в пользу словацкой команды.

Словаки дали американцам только один шанс в ходе матча и тот — в меньшинстве. Счет на 5-й минуте открыл форвард словаков Матуш Сукель и американцы смогли отыграть эту шайбу, которая стала в итоге их «голом престижа», только на 13-й минуте усилиями Алекса Дебринкэта в большинстве.

Далее последовали три шайбы в ворота сборной США, которые так и остались без ответа. Отличились Эрик Чернак (22-я при игре 5Х3), Томаш Татар (25-я) и Михал Кристоф (56-я).

Отметим, по итогам этой победы сборная Словакии лидирует в Группе А на чемпионате мира в Братиславе.