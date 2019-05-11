Суббота, 11 Мая 2019 года
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СМИ: «ПСЖ» начал переговоры о трансфере форварда Джеко

Спорт

В команде Эдин Джеко должен будет заменить собой уругвайца Эдинсона Кавани

Париж, 11 мая 2019, 07:53 — REGNUM  Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» намеревается получить в свой состав боснийского форварда итальянской команды «Рома» Эдина Джеко, сообщает 11 мая France Football.

Согласно данным источника, руководство парижской команды уже провело переговоры с агентом игрока.

Также известно, что в переходе боснийца в клуб особенно заинтересован спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике. В команде Эдин Джеко должен будет заменить собой уругвайца Эдинсона Кавани, который летом может покинуть клуб.

Отметим, в этом сезоне Эдин Джеко сыграл за «Рому» в 37 матчах и отметился в них 13 мячами и 10 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до 2020 года.

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Футбол
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