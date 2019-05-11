Суббота, 11 Мая 2019 года
08:50:13 МСК

Защитник Елесин стал новичком «Калгари»

Спорт

Его контракт рассчитан на два сезона

Защитник Елесин стал новичком «Калгари»
mark6mauno
Хоккеист «Калгари Флэймз»

Ярославль, 11 мая 2019, 07:44 — REGNUM  Защитник ярославского хоккейного клуба Александр Елесин заключил соглашение с клубом НХ «Калгари Флэймз» на правах новичка, сообщает 11 мая пресс-служба ярославского клуба.

«Благодарим Елесина за игру в «Локомотиве», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также клуб пожелал Александру Елесину успехов в заокеанской игровой карьере и отметил, что при этом хоккеиста всегда ждут дома.

Соглашение, подписанное игроком, рассчитано на два сезона.

Напомним, в нынешнем сезон защитник сыграл за «Локомотив» в 55 матчах и набрал в них 10 (4 шайбы + 6 результативных передач) очков при 47 минутах штрафа. В 10 играх плей-офф не записал на свой счет никаких результативных действий. Хоккеист пришел в команду в 2017 году

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить