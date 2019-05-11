Казахстан примет Всемирные игры боевых искусств

Нур-Султан, , 07:43 — REGNUM В 2021 году Всемирные игры боевых искусств пройдут в Нур-Султане, заявила пресс-секретарь комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана Раухан Тугумбаева. Об этом 10 мая сообщает агентство «Казинформ».

Соответствующее соглашение было подписано на конгрессе глобальной ассоциации международных спортивных федераций в австралийском городе Голд Кост.

Генеральный секретарь ассоциации боевых искусств Казахстана Фархат Аманкулов пообещал провести соревнования на высоком организационном уровне.

Напомним, первые Всемирные игры боевых искусств прошли с 27 августа по 4 сентября 2010 года в Пекине. В соревнованиях принимают участие представители различных единоборств, в том числе айкидо, бокса, борьбы, дзюдо, джиу-джитсу, карате, кендо, муай-тай.

Читайте также: Тхэквондист из Казахстана завоевал серебро на турнире в Иране