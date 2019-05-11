Лондон, Великобритания, , 07:37 — REGNUM

Бельгийский нападающий футбольного лондонского клуба «Челси» Эден Азар признан лучшим футболистом команды по итогам сезона, сообщает 10 мая пресс-служба команды.

Эден Азар (сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru

28-летний бельгиец получил сразу три индивидуальные награды.

Болельщики команды в четвертый раз признали его лучшим игроком сезона. Ранее футболист признавался таковым в 2014, 2015 и 2017 году.

Также его признали лучшим игроком года коллеги по команде и это второй раз за время его участия в «Челси».

И ещё Азар получил награду за лучший в сезоне забитый мяч. Таким голом признали его победный мяч в матче с «Ливерпулем» в 3-м раунде Кубка английской лиги (2:1 в пользу «Челси»).

Отметим, Эден Азар стал первым футболистом в истории лондонского клуба, которому удалось получить сразу все три этих приза.