«Монпелье» переиграл «Сент-Этьен» в лиге 1

Сент-Этьен, Франция, , 07:21 — REGNUM Футбольный клуб «Монпелье» нанес поражение футболистам «Сент-Этьена» в матче 36-го тура Лиги 1 чемпионата Франции по футболу.

Игра прошла на поле стадиона «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Первый тайм прошел без голов, а во втором футболисты «Сент-Этьена» остались на игровом вдевятером после удаления на 53-й минуте защитника Даниэля Конгре и на 62-й полузащитника Реми Кабелла.

Затем на 64-й минуте встречи нападающий гостей Гаэтан Лаборде поразил ворота соперника точным ударом.

Отметим, по итогам встречи «Монпелье», для которого это пятая подряд игра без проигрыша, с 58 очками находится на пятом месте турнирной таблицы Лиги 1. «Сент-Этьен», для которого это первое поражение за последние семь игр, с 62 очками на четвертой строчке.