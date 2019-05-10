«Локомотив» разгромил «Рубин» в матче чемпионата России

Москва, 10 мая 2019, 22:38 — REGNUM Московский «Локомотив» на своем поле переиграл казанский «Рубин» в матче двадцать восьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 10 мая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 4:0.
В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Антон Миранчук, Федор Смолов, Гжегож Крыховяк и Хвича Кварацхелия.
После двадцати восьми матчей в чемпионате России московский «Локомотив» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. Казанский «Рубин», набравший 35 баллов, находится на десятой позиции.
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