«Краснодар» и «Енисей» разошлись миром в молодежном первенстве

Краснодар, , 15:58 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» и красноярская команда «Енисей» не смогли выявить победителя в матче 28-го тура молодежного чемпионата России по футболу.

Игра прошла на поле «Академии ФК Краснодар» и закончилась с ничейным счетом 0:0.

Отметим, по итогам встречи «Краснодар» с 51 очком поднялся на шестое место в турнирной таблице молодежного первенства России. «Енисей» с 32 очками на одиннадцатой позиции, упрочив на ней свое положение. Лидером чемпионата является московский клуб ЦСКА, в активе которого 64 очка после 28 туров.