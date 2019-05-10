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«Краснодар» и «Енисей» разошлись миром в молодежном первенстве

Спорт

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Краснодар, 10 мая 2019, 15:58 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» и красноярская команда «Енисей» не смогли выявить победителя в матче 28-го тура молодежного чемпионата России по футболу.

Игра прошла на поле «Академии ФК Краснодар» и закончилась с ничейным счетом 0:0.

Отметим, по итогам встречи «Краснодар» с 51 очком поднялся на шестое место в турнирной таблице молодежного первенства России. «Енисей» с 32 очками на одиннадцатой позиции, упрочив на ней свое положение. Лидером чемпионата является московский клуб ЦСКА, в активе которого 64 очка после 28 туров.

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Футбол
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