Салах сыграет в матче «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном»

Лондон, , 15:50 — REGNUM Египетский форвард футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах сыграет в матче заключительного тура английской Премьер-лиги (АПЛ) нынешнего сезона с командой «Вулверхэмптон», сообщает 10 мая официальный сайт команды.

По данным источника, нападающий уже восстановился от полученного им в матче с «Ньюкаслом» сотрясения мозга и даже провел успешную тренировку в основном составе команды.

Также сообщается, что на поле в матче заключительного тура АПЛ выйдут защитник Эндрю Робертсон, который получил травму в ответном матче Лиги чемпионов с «Барселоной», и капитан команды и полузащитник ливерпульской команды Джордан Хендерсон, тоже ранее легко травмированный.

Однако получивший травму паха бразильский форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино не сможет из-за этого помочь своей команде.

Отметим, ранее, 5 мая, нападающий Мохаммед Салах в матче с «Ньюкаслом» на 68-й минуте встречи столкнулся с вратарем соперника Мартином Дубравкой, в результате чего получил травму головы и смог покинуть игровое поле только на носилках. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «Ливерпуля».