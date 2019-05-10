Российские синхронистки победили в технической программе европейского Кубка

Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Российская женская сборная по синхронному плаванию выиграла в технической программе Кубка Европы по данному виду спорта, проходящему 10 мая в Санкт-Петербурге.

В составе российской сборной команды выступили: Анастасия Архиповская, Марина Голядкина, Майя Дорошко, Вероника Калинина, Полина Комар, Влада Чигирёва, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Их победный результат составил 95,2961 балла.

Второе место заняла сборная Италии с результатом 89,7351 балла, третье у греческой сборной, чей результат составил 84,7804 балла.

Отметим, Кубок Европы — это квалификационный турнир перед Олимпийскими играми 2020 года. Он завершится 12 мая произвольной программой смешанных дуэтов.