Пятница, 10 Мая 2019 года
15:53:49 МСК

Российские синхронистки победили в технической программе европейского Кубка

Спорт

Победный результат российской женской сборной составил 95,2961 балла

Санкт-Петербург, 10 мая 2019, 15:26 — REGNUM  Российская женская сборная по синхронному плаванию выиграла в технической программе Кубка Европы по данному виду спорта, проходящему 10 мая в Санкт-Петербурге.

В составе российской сборной команды выступили: Анастасия Архиповская, Марина Голядкина, Майя Дорошко, Вероника Калинина, Полина Комар, Влада Чигирёва, Алла Шишкина и Мария Шурочкина.

Их победный результат составил 95,2961 балла.

Второе место заняла сборная Италии с результатом 89,7351 балла, третье у греческой сборной, чей результат составил 84,7804 балла.

Отметим, Кубок Европы — это квалификационный турнир перед Олимпийскими играми 2020 года. Он завершится 12 мая произвольной программой смешанных дуэтов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Плавание
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить