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Боттас показал лучшее время на первой практике Ф-1 Гран-при Испании

Спорт

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время

Барселона, Испания, 10 мая 2019, 14:43 — REGNUM  Финский пилот команды автогонок серии «Формула-1» «Мерседес» Валтери Боттас показал лучшее время по итогам первого свободного заезда на Гран-при Испании, проходящем на трассе в Барселоне.

Лучшее время Боттаса составило 1 минуту 17, 951 секунды при прохождении трассы.

Второе время в практике показал немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель — оно составило +0,115 секунды ко времени лидера, на третьем — ещё один представитель «Феррари» Шарль Леклер из Монако с отставанием +0,221 секунды.

Коллега Боттаса по «Мерседесу» и действующий чемпион «формулы-1» британец Льюис Хэмилтон показал четвертый результат, отстав от своего партнера на +0,624 секунды.

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят показал девятый результат.

Отметим, квалификационные заезды Гран-при Испании пройду 11 мая и начнутся в 13:00 мск. Гонка Гран-при Испании пройдет 12 мая и начнется в 16:00 мск.

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Формула 1
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