Раньери уйдет из «Ромы» после окончания сезона

Рим, , 14:36 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Рома» Клаудио Раньери покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом рассказал сам специалист, его слова приводит 10 мая официальный Twitter «Ромы».

"Моя работа здесь продлится до конца этого сезона»,

— заявил Раньери, отметив, что он пришел в клуб потому, что как его болельщик был в восторге от звонка руководства клуба ему и хотел помочь команде.

Отметим, специалист стал работать с клубом в марте 2019 года после того, как с этого поста за вылет команды в 1/8 Лиги чемпионов в матче с клубом «Порту» был отправлен в отставку его предшественник Эусебио Ди Франческо. До этого Клаудио Раньери уже работал с «Ромой» с 2009 по 2011 год.

Напомним, по итогам 35 туров серии А итальянского футбольного чемпионата «Рома» находится на шестом месте турнирной таблицы и ей не хватает тех очков до четвертой позиции, которая дает право на участие в Лиге чемпионов.