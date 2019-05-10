«Урал» смог уйти от поражения на последних минутах матча с «Оренбургом»

Оренбург, , 14:19 — REGNUM Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» смог уйти от поражения на последних минутах в матче с командой «Оренбург» в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Игра проходила на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась с ничейным счетом 2:2.

Первый тайм прошел без забитых мячей. На 51-й минуте второго гости смогли выйти вперед после гола защитника «Оренбурга» Адесойе Ойеволе в собственные ворота. Хозяевам удалось отыграться на 72-й минуте усилиями хавбека Алексея Сутормина.

Затем, на 87-й минуте встречи форвард «Оренбурга» Артем Галаджан снова вывел свой клуб вперед и только на 6-й минуте скомпенсированного времени нападающий «Урала» Павел Погребняк смог спасти свою команду от поражения, вновь выровняв счет в матче.

Отметим, по итогам встречи «Оренбург», набрав 37 очков, вышел с девятого на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» с 34 очками остался на одиннадцатой позиции.