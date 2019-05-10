«Арсенал» победил всухую «Анжи» в молодежном первенстве

Каспийск, Дагестан, , 13:31 — REGNUM Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл всухую махачкалинскую команду «Анжи» в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.

Игра проходила на поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет на 17-й минуте игры открыл форвард гостей Гурам Аджоев и до второй половины второго периода он не менялся. И только на 84-й минуте другой нападающий «Арсенала» — Руслан Куль, точным ударом удвоил счет и преимущество своей команды, поставив этим в матче точку.

Отметим, по итогам встречи тульский «Арсенал» набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице молодежного первенства России. «Анжи» с 13 очками на последней, шестнадцатой строчке.