Пятница, 10 Мая 2019 года
14:29:28 МСК

«Арсенал» победил всухую «Анжи» в молодежном первенстве

Спорт

2:0 в пользу гостей

Каспийск, Дагестан, 10 мая 2019, 13:31 — REGNUM  Тульский футбольный клуб «Арсенал» обыграл всухую махачкалинскую команду «Анжи» в матче 28-го тура молодежного первенства России по футболу.

Игра проходила на поле стадиона «Анжи-Арена» в Каспийске и закончилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет на 17-й минуте игры открыл форвард гостей Гурам Аджоев и до второй половины второго периода он не менялся. И только на 84-й минуте другой нападающий «Арсенала» — Руслан Куль, точным ударом удвоил счет и преимущество своей команды, поставив этим в матче точку.

Отметим, по итогам встречи тульский «Арсенал» набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице молодежного первенства России. «Анжи» с 13 очками на последней, шестнадцатой строчке.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить