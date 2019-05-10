Защитники Леонтьев и Щемеров перешли в «Автомобилист»

Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM Защитники Владислав Леонтьев и Александр Щемеров пришли в состав екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист», сообщает 10 мая официальный сайт команды из Екатеринбурга.

18-летний Владислав Леонтьев является воспитанником саратовского клуба «Кристалл», екатеринбургской «Юности» и магнитогорского «Металлурга». В сезоне 2017/18 играл за юниорский состав «Автомобилиста», став в его составе чемпионом Юношеской хоккейной лиги России (ЮХЛ). В прошлом сезоне выступал за тольяттинскую команду Молодежной хоккейной лиги России (МХЛ) «Ладья», в составе которой набрал за 44 матча сезона 12 (3 шайбы + 9 голевых передач) очков.

21-летний Александр Щемеров воспитанник екатеринбургского «Спартаковца». С 2013 года выступал за клуб МХЛ «Авто» и сыграл в его составе в 104 матчах, набрав в них 35 (10 шайб + 25 голевых передач) очков. С 2015 играл за «Автомобилист», часть прошлого сезона провел в «Горняке» и в 15 матчах набрал 7 (3 шайбы + 4 голевые передачи) очков. Другую часть сезона провел в финском клубе «Пеликанс», где в 38 матчах (6 в плей-офф) смог набрать 6 (шайба + 5 голевых передач).