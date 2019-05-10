СМИ: «Интер» проявляет интерес к хавбеку «Барселоны» Ракитичу

Милан, Италия, , 13:13 — REGNUM Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба «Барселона» Иван Ракитич попал в сферу интересов миланской команды «Интер», сообщает 10 мая Sport.es.

По данным источника, руководство «Интера» готово предложить за трансфер Ракитича сумму в 50−60 млн евро, так как в приобретении игрока заинтересован Антонио Конте, которого «Интер» рассматривает в качестве нового главного наставника клуба.

Кроме этого, ранее появилась информация о том, что сам футболист не намерен продлевать свой контракт со испанским клубом, а руководство «Барселоны» недовольно им за то, что выложил в своем Instagram фото с радостным лицом сразу после вылета клуба из турнира Лиги чемпионов.

Отметим, в нынешнем сезоне 31-летний Ракитич сыграл за свой нынешний клуб в 51 мачте и отметился в них 5 голами и 5 результативными передачами.

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