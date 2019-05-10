Форвард «Автомобилиста» Симаков закончил игровую карьеру и стал тренером

Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM Нападающий хоккейного клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Алексей Симаков завершил свою игровую карьеру и начал тренерскую работу на должности ассистента главного тренера команды «Горняк», сообщает 10 мая официальный сайт «Автомобилиста».

40-летний Алексей Симаков является воспитанником команды «Юность». Начал свою профессиональную карьеру в составе команды «Динамо-Энергия», за которую выступал четыре сезона, затем играл в ЦСКА, магнитогорском «Металлурге», «Нефтехимике» и «Югре».

С 2012 года вернулся в Екатеринбург и стал выступать за «Автомобилист» и играл за него по окончании нынешнего сезона. Всего сыграл за клуб в 347 матчах и смог набрать в них 178 (45 шайб + 133 результативные передачи) очков, что является наилучшим показателем в «Автомобилисте» за время нахождения в КХЛ.